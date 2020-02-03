15:09 (мск), источник: Lenta.Ru
Издевавшийся над рядовым Шамсутдиновым солдат отказался от своих показаний
Издевавшийся над
По его словам, заседание суда перенесли на 14 февраля: оно будет открытым. Ранее Мухатов, отметил
25 октября прошлого года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев и командира роты при смене караула и сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что инцидент мог произойти
В декабре стало известно о полутюремных порядках в казарме, о которых рассказал Шамсутдинов. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.