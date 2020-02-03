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15:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Издевавшийся над рядовым Шамсутдиновым солдат отказался от своих показаний

Издевавшийся над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым рядовой Руслан Мухатов отказался от своих показаний в суде. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает Ura.ru со ссылкой на отца Шамсутдинова.

По его словам, заседание суда перенесли на 14 февраля: оно будет открытым. Ранее Мухатов, отметил Шамсутдинов-старший, просил следствие рассмотреть дело о неуставных отношениях в особом порядке.

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«Мальчики терпели издевательства»

25 октября прошлого года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев и командира роты при смене караула и сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что инцидент мог произойти из-за нервного срыва у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. Источник «Ленты.ру» сообщал, что солдат пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

В декабре стало известно о полутюремных порядках в казарме, о которых рассказал Шамсутдинов. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

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