19:06 (мск), источник: ТАСС
В МВД Южной Осетии назвали вероятную причину смерти российского советника главы Минздрава
ЦХИНВАЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Российский советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь и его супруга, тела которых были обнаружены в их доме в Цхинвале, предварительно, умерли от отравления угарным газом, сообщил ТАСС в понедельник начальник штаба МВД Южной Осетии Тарзан Кокойты.
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