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02:12 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 414 человек

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 414, число зараженных достигло 13 522, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Источник: Reuters

Местные власти выявили за 3 февраля 2345 новых случаев заражения и 64 летальных исходов. Согласно сообщению, 1242 новых случая зафиксировали в городе Ухань, который является эпицентром заболевания.

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Также указывается, что по состоянию на 00.00 4 февраля (19.00 по мск, 3 февраля) 396 жителей Хубэя излечились от коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране в понедельник достигло 17,2 тысячи человек, умерших было более 360. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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