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01:58 (мск), источник: Интерфакс

Умер поэт и переводчик Евгений Витковский

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Поэт, писатель, переводчик, литературовед Евгений Витковский умер в понедельник на 70-м году жизни, сообщила его супруга, поэтесса и переводчица Ольга Кольцова.

«Дорогие друзья, Евгения Витковского, Жени Витковского — с нами нет. Он скончался сегодня в 18 часов, 3-го февраля», — написала она своем фейсбуке.

Ранее там же она сообщала, что Витковский был госпитализирован в Боткинскю больницу, где находился в тяжёлом состоянии.

Витковский родился 18 июня 1950 года в Москве. Детство провёл в Сибири, Средней Азии и Западной Украине; среднюю школу окончил в 1967 году в Каменец-Подольском. В 1967—1971 гг. учился в МГУ на искусствоведческом отделении, участник литературной студии «Луч» Игоря Волгина.

До отмены цензуры в СССР печатался только как поэт-переводчик. В разные годы опубликовал множество поэтических переложений с английского (Кристофер Смарт, Джон Мильтон, Оскар Уальд, Редьярд Киплинг и др.), немецкого (Райнер Мария Рильке, Теодор Крамер), французского (Артюр Рембо, Поль Валери), нидерландского (Йогс Ван Ден Вонден и Константейн Хёйгенс), португальского (Луиш де Камоэнс, Фернандо Пессоа), гжельского и других языков.

В 1990-е годы занимался преимущественно литературоведением. Подготовил к печати и издал четырёхтомную антологию поэзии русского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», трёхтомное собрание сочинений Георгия Иванова, двухтомник Ивана Елагина, собрания сочинений Арсения Несмелова и др. Составитель и комментатор изданий Шарля Бодлера, Рембо, Уальда, Бернса, Киплинга и других. Последние десятилетия много времени посвятил изучению, переводу и популяризации в России шотландской поэзии, созданной на англо-шотландском (scots) и гэльском языках; составленные Витковским книги Роберта Бернса за последние двадцать лет выходили шесть раз.

Писал в жанрах альтернативной истории и магического реализма. Автор трёхтомного фантастического романа «Павел II» о восстановлении монархии в альтернативной вселенной СССР в 1981 году (2000), в 2001 году — его продолжения «Земля святого Витта», в 2007 — «Чертовар» (два последних романа вошли в шорт-листы номинаций на Международную премию имени братьев Стругацких). В 2017 году увидел свет очередной роман из цикла — «Протей».

В 2003 году создал сайт «Век перевода», где ведутся занятия по поэтическому переводу, материалы которого вошли в антологии. В разное время был главредом нескольких издательств.

Лауреат нескольких международных премий, в том числе премии «Серебряный век» за 2014 год, а также золотой медали имени Бальмонта за 2016, присуждаемой за вклад в русскую литературу Австралии, эксперт Союза переводчиков России, член Союза писателей с 1983 года.

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