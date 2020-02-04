07:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер основатель «Шанинки» Теодор Шанин
Один из основателей и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН; «Шанинка») Теодор Шанин умер в возрасте 89 лет в Москве, передает РЕН ТВ.
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Один из основателей и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН; «Шанинка») Теодор Шанин умер в возрасте 89 лет в Москве, передает РЕН ТВ.
Он скончался в своей квартире в центре столицы. Причина смерти не называется.
В 1995 году господин Шанин стал одним из организаторов и первым ректором МВШСЭН. С 2007 года — президент МВШСЭН. Среди его наград — орден Британской империи.