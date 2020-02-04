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12:52 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор опроверг предположения о расовой избирательности коронавируса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Новый китайский коронавирус поражает всех, вне зависимости от национальности и этнических корней, заявляют в Роспотребнадзоре.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 05:33 MSK, 04.02
20 588Инфицировано
426Скончалось
644Выздоровело
Источник: Reuters
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«Что касается заболевших — я бы не говорил о “расовой принадлежности” вируса, потому что болеют все», — сказал замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский во вторник на заседании комитета Госдумы по здравоохранению, отвечая на вопрос парламентариев.

По его словам, большинство заболевших являются выходцами из Китая потому, что эпицентр вспышки находится в этой стране, в провинции Хубэй. «Нет, избирательного поражения нет», — подчеркнул Смоленский.

В свою очередь замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, отвечая на соответствующий вопрос на заседании думского комитета, заявил, что не опровергает и не подтверждает предположение о «расовой избирательности» нового коронавируса.

Говорю то, что в прессе есть, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы.
Сергей Краевой
замминистра здравоохранения РФ

По его словам, «каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране — не можем прогнозировать». Он отметил, что «это не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции».

Ранее некоторые эксперты обратили внимание, что возникший в китайском Ухане новый коронавирус 2019-nCoV возможно поражает только этнических китайцев и лиц монголоидной расы. При этом в СМИ также появлялись предположения об искусственном происхождении этого коронавируса с учетом нахождения в Ухане института вирусологии Китайской академии наук.

«Уханьский» коронавирус

Вспышка пневмонии в Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.

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