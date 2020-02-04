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12:20 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат рассказал подробности драки полковника Захарченко в колонии

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Осужденный за взятки бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, ставший участником драки в колонии, расценивает ее как провокацию, заявил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.

Источник: РИА "Новости"

«Как мне рассказал Дмитрий, 9 января этот человек, так называемый “обиженный”, из его же отряда ИК-5 в Мордовии напал на него. Он его оттолкнул, после чего на зачинщика налетели другие осужденные и начали его бить. Но когда появились сотрудники администрации, участники драки дружно заявили, что его избивал Дмитрий», — сказал адвокат.

Он уточнил, что сейчас идет доследственная проверка и накануне экс-полковника опрашивал дознаватель.

По словам Горбатенко, Захарченко написал в администрацию колонии заявление. Он рассматривает эту ситуацию как откровенную провокацию с целью оказать на него давление и возбудить против него уголовное дело, чтобы ужесточить наказание.

Адвокат пояснил, что заключенный, пострадавший в драке, с 10 января находится в больнице, так что формально может появиться документ о потери им трудоспособности более чем на 20 дней. В таком случае может идти речь о статье 115 Уголовного кодекса — о побоях.

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«С точки зрения Уголовного кодекса это является рецидивом, то есть совершением умышленного преступления, что может повлечь увеличение срока», — заметил Горбатенко.

Дмитрия Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года по обвинению во взяточничестве. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно, что в квартире сестры полковника нашли склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Суд приговорил Захарченко к 12 с половиной годам колонии, а также лишил его звания. Изъятые деньги были перечислены в государственную казну. В середине ноября Захарченко отправился отбывать наказание в мордовскую колонию № 5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.

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