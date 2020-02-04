Стрелков не признал обвинения по делу о сбитом в Донбассе «Боинге»

«Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне», — заявил Стрелков «Интерфаксу» во вторник.
Отвечая на вопрос агентства, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: «Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно».
Накануне, 3 февраля, стало известно, что Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.
Судебное слушание назначено на 9 марта.
Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.
Расследованием дела занимается совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.
В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности «Бука» к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Российская сторона отвергает все предположения о своей причастности к крушению авиалайнера.
Следственная группа 19 июня 2019 года назвала Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко подозреваемыми в причастности к крушению лайнера. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, говорилось в заявлении ССГ.