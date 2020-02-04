15:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Во Франции зарезали чеченского блогера
Инцидент может омрачить отношения Москвы и Парижа.
В отеле французского города Лилль было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. По сообщениям французских СМИ, речь идет об уроженце Чечни Имране Алиеве, известном в сети под псевдонимом Мансур Старый. Он вел блог, в котором резко критиковал ситуацию на Кавказе. Есть предположение, что убийца прибыл из Москвы. Инцидент может негативно сказаться на отношениях между Россией и Францией, которые стали налаживаться как раз в последние месяцы.
Об обнаружении тела мужчины в номере отеля Coq Hardi («Смелый петух») 30 января сообщило французское региональное издание La voix du nord. В статье уточнялось, что он снял номер на последнем этаже гостиницы на одну ночь. Когда он не спустился вниз, чтобы выписаться из гостиницы, к нему постучали, но дверь никто не открыл. Администраторы вызвали полицию. В номере было обнаружено окровавленное тело мужчины, рядом с ним лежал нож.
Имя убитого изначально не сообщалось, однако 3 февраля то же издание уточнило: по данным полиции, речь идет о 44-летнем гражданине России, выходце из Чечни Имране Алиеве. В статье его называют «чеченским оппозиционером, скрывавшимся в Бельгии». «Он был очень критично настроен по отношению к чеченскому режиму», — сообщает издание.
Сообщается, что номер в отеле Coq Hardi был снят на двоих, и второй человек, якобы также уроженец Чечни, является главным подозреваемым. «Мотив убийства может быть политическим», — говорится в статье.
О том, что речь может идти о заказном убийстве с политической подоплекой, пишет и газета Le Monde. Издание напоминает, что в прошлом году в Берлине был убит бывший чеченский полевой командир, принимавший участие в войне на стороне сепаратистов, Зелимхан Хангошвили. Власти ФРГ заподозрили Россию в причастности к инциденту и выслали из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине. Москва ответила зеркально.
Базирующийся в Тбилиси канадский журналист издания The Atlantic Нил Хауэр, изучавший проблемы беженцев с Кавказа в Европе, написал в Twitter, что на Имрана Алиева прошлым летом уже совершалось покушение — в него якобы стреляли, также на территории Франции.
«Кавказский узел» сообщает, что статус беженца Имран Алиев получил в Бельгии четыре года назад. При этом издание пишет, что он мог принимать психотропные препараты.
По словам блогера, информация о возможном убийце передана в полицию ряда стран Европы. Как утверждает Тумсо Абдурахманов, Усман Мамадиев попросил Имрана Алиева о помощи, сославшись на то, что он смертельно болен и хочет помочь своей семье. Усман Мамадиев якобы прибыл в Европу 18 января, как минимум неделю он жил у Имрана Алиева в Бельгии. Во Францию они, как сообщает Тумсо Абдурахманов, отправились вместе на встречу с еще одним выходцем из Чечни, блогером Минкаилом Мализаевым.
«Кавказский узел» уточняет со ссылкой на обнародованные в сети переговоры Имрана Алиева, Минкаила Мализаева и Усмана Мамадиева, что Минкаил Мализаев «высказывал недоверие» по отношению к Усману Мамадиеву и не очень хотел с ним встречаться, но Имран Алиев заверял, что собеседник — «человек надежный». Тумсо Абдурахманов утверждает, что Усман Мамадиев работает на некоего известного чеченского политика. Никаких доказательств своей версии он, однако, не приводит.
Дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». Французские официальные лица пока никаких заявлений по поводу этого инцидента не делали. Учитывая тональность подачи информации о случившемся во французских СМИ, не исключено, что убийство в Лилле негативно скажется на отношениях Москвы и Парижа, которые как раз в последние месяцы стали налаживаться. В прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу пересмотреть отношения с Россией и выстраивать их без оглядки на США.
«Полагаю, что нам надо построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, потому что Европейский континент никогда не будет стабильным, никогда не будет безопасным, если мы не примирим и не проясним наши отношения с Россией», — сказал Макрон. Он также подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 Мая нынешнего года.
Елена Черненко