Голикова рассказала, куда отправят на карантин прилетевших из Уханя

16:30 (мск), источник: Ведомости
По словам Голиковой, сейчас идёт активная работа по окончательному определению списка тех, кто будет эвакуирован из Уханя и провинции Хубей. По последним данным, сейчас там находятся 147 человек — граждане России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации россиян самолеты
Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Число зараженных в Китае превысило 17 000 человек, из которых свыше 360 погибли. Заболевание выявили еще в 23 странах, включая Россию, где зафиксировано два случая заражения вирусом — в Тюменской области и Забайкалье.