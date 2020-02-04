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16:30 (мск), источник: Ведомости

Голикова рассказала, куда отправят на карантин прилетевших из Уханя

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, куда отправят на карантин прилетевших из Уханя. По ее словам, зоной двухнедельного карантина станет Тюменская область, сообщает «Интерфакс». По ее словам, все прилетевшие из Китая граждане России на данный момент здоровы. Их разместят в пригородном санатории «Градостроитель», пишет региональное издание 72.ru.

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По словам Голиковой, сейчас идёт активная работа по окончательному определению списка тех, кто будет эвакуирован из Уханя и провинции Хубей. По последним данным, сейчас там находятся 147 человек — граждане России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении. Вице-премьер отметила, что информация о количестве эвакуированных будет уточняться до момента, пока первый борт не вылетит в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации россиян самолеты Воздушно-космических сил России. По оценке российского посольства, в Ухане находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183, сообщает ТАСС.

Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Число зараженных в Китае превысило 17 000 человек, из которых свыше 360 погибли. Заболевание выявили еще в 23 странах, включая Россию, где зафиксировано два случая заражения вирусом — в Тюменской области и Забайкалье.

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