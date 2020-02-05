Ключ к кошельку. Что мошенники узнают о покупателе из магазинного чека

Мошенники могут многое узнать из чека о покупателе. В результате можно потерять реальные деньги. Лайф разбирался, кто и как может использовать ваши чеки и чем это грозит.
— Вчера прямо у кассы супермаркета молодая женщина попросила у меня чек, — пишет в Интернете покупательница. — Просьба странная, я насторожилась. Зачем ей нужен был обычный чек?
Далее разворачивается дискуссия. Одни пользователи считают, что молодая женщина была мошенницей. Другие пишут, что сами так поступают — если, например, нужно купить несколько упаковок определённого товара, чтобы получить подарочный сертификат, бонус или дополнительный товар в подарок. На самом деле не всё так просто и однозначно. Не все обратившиеся с подобной просьбой мошенники, но многие.
— Мошенничества с кассовыми чеками начались в России относительно недавно, — рассказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Сам по себе чек аферистам не интересен, а интересна информация, которая там содержится.
Если оплата прошла по карте, то там отражаются фамилия, имя и печатаются последние цифры номера карты.
Далее, например, через социальные сети находится телефон владельца карты. Обычно он есть на странице. В противном случае мошенники могут узнать его у друзей под разными предлогами.
Дальше идёт классический сценарий. На телефон звонят мошенники и представляются сотрудниками банка, пытаясь всеми возможными способами выведать нужную им конфиденциальную информацию.
— Отсюда как раз следует самое основное правило, — поясняет Иван Капустянский. — Не сообщайте никому никакую важную информацию, связанную с вашими счетами, активами и так далее, пока не будет уверенности на 100%, что это официальное лицо банка или инвестиционной компании. Также стоит более избирательно оставлять данные о себе в Сети.
Также, чтобы не попадать в аферу, связанную с чеками, уничтожайте их до такой степени, чтобы нельзя было идентифицировать данные на них.
Конечно, охранники магазина вряд ли позволяет посторонним копаться в урне с выброшенными чеками. Впрочем, часто злоумышленники могут попросить у покупателя чек на выходе из магазина, например, притворившись одинокой матерью, которой важно предоставить чеки в суд в качестве подтверждения высоких трат на ребёнка, чтобы уже бывший муж стал платить большую сумму в качестве алиментов. Версии бывают разными, но цель одна — вызвать жалость у покупателя.
— Главное — не поддаваться на подобные уговоры и выбрасывать чеки подальше от магазина, — отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Кроме того, важно помнить основы финансовой безопасности: никогда не сообщать никому информацию с банковской карты или из СМС. Работники банка не имеют доступа к данной информации и, соответственно, никак не смогут её проверить.
Впрочем, есть и более безобидный для покупателя способ махинации. Мошенник просто берёт чек, идёт в другой магазин, выбирает аналогичный товар, а на выходе показывает охраннику чек. Он объясняет, что этот товар просто взял в другом магазине.
Во время загрузки произошла ошибка.