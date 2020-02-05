Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вжух — и ты в Vogue!Как рисунок школьницы из Чайковского попал на обложку журнала
Фоторепортажи
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
27Как жили студенты в советские годы
10:00 (мск), источник: РИА Новости

Напавшего на дом главы ЦИК мужчину отправили в психбольницу

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ахада Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, отправили на принудительное лечение, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

По заключению экспертов, у мужчины хроническое психическое расстройство, в связи с чем он «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Карабалаев незаконно находится в России с 2014 года, у него нет жилья и работы. В начале сентября он пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказывала, что она «стала молотить его изо всех сил», «схватила стул, стала на него ругаться» — и «он убежал».

На допросе Карабалаев признал вину.

Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом недалеко от места его ночлега и хотел украсть деньги и ценности.

Также выяснилось, что у Памфиловой нет государственной охраны. Просить ее она не намерена, так как не видит в этом смысла.

Читайте также
 Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом
Россия впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала
Замминистра здравоохранения уволили после выступления на форуме
Что мошенники узнают о покупателе из магазинного чека
СМИ: Ольга Голодец перешла работать в Сбербанк
Опасная посадка самолета при ураганном ветре попала на видео
Овечкин переписал несколько рекордов в очередном матче НХЛ
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Здоровье
Почему супругам полезно спать в отдельных кроватях Это вовсе не признак семейного разлада, а ключ к хорошему здоровью и крепкому браку.
Hi-Tech
4 вредных привычки, от которых давно пора избавиться Они напрямую касаются вашей безопасности
Авто
УАЗ представил самую дорогую версию «Буханки» (фото) Главные отличия новой модификации — наличие «легализованного» допоборудования и впечатляющая цена
Кино
Проклова рассказала, почему вернулась в шоу «Последний герой» Актриса участвует в новом сезоне перезапущенного шоу
Новости партнеров
Скончалась Светлана Агеева из "Приключений Шурика"
Горничные отеля раскрыли несколько профессиональных секретов
Орлова была любовницей Сталина: биографы рассказали правду
Названы сроки выплат январских пенсий
Gnezdo.ru
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
Киев задумал опасную провокацию в отношении Крыма
Мишустин удивил народ обращением
Громкое заявление Лаврова после отставки
Леди
В моду вошли «водолазные костюмы». Как это выглядит Радостная новость для противников оверсайза.
Новости партнеров
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Как Наталья Сенчукова выглядела в начале 90-х. Фото
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Пенсионные накопления обложат налогом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь