Напавшего на дом главы ЦИК мужчину отправили в психбольницу

По заключению экспертов, у мужчины хроническое психическое расстройство, в связи с чем он «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».
Карабалаев незаконно находится в России с 2014 года, у него нет жилья и работы. В начале сентября он пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказывала, что она «стала молотить его изо всех сил», «схватила стул, стала на него ругаться» — и «он убежал».
На допросе Карабалаев признал вину.
Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом недалеко от места его ночлега и хотел украсть деньги и ценности.
Также выяснилось, что у Памфиловой нет государственной охраны. Просить ее она не намерена, так как не видит в этом смысла.