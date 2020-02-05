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12:33 (мск), источник: РИА Новости

Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев — РИА Новости. В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 05:53 MSK, 05.02
24 503Инфицировано
492Скончалось
899Выздоровело
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Как уточнили медики, состояние всех прибывших удовлетворительное, заболевших нет. Они пройдут двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюмени.

Всего из Уханя, который стал эпицентром вспышки вирусной пневмонии, вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

«Сотрудники санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора по Тюменской области поднялись первыми на воздушное судно, был проведен опрос на наличие лиц с признаками заболевания. Лиц с признаками заболевания при осмотре не выявлено. Жалоб пассажиры не предъявляют. Всем пассажирам была проведена бесконтактная температурометрия. Лиц с повышенной температурой не выявлено. Наши сотрудники работали в специальных защитных костюмах», — рассказал начальник отдела эпиднадзора тюменского управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

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Вспышка 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,5 тысячи, умерли 492 человека, 911 пациентов выздоровели. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).

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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.

На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.

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