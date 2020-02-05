13:47 (мск), источник: РИА Новости
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в
«Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнил собеседник агентства, добавив, что суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста шестого февраля.
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