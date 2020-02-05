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13:47 (мск), источник: РИА Новости

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.

«Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнил собеседник агентства, добавив, что суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста шестого февраля.

Стандартно для таких дел фабула не раскрывается из-за секретности.

Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.

Самый громкий за последнее время случай связан с задержанием по этой статье помощника полпреда президента на Урале Александра Воробьева. Подробности не уточняются, но известно, что экс-чиновник в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.

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