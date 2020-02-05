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14:22 (мск), источник: РИА Новости

Охранник Дэвида Кэмерона забыл в туалете самолета пистолет, пишут СМИ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Один из пассажиров самолета авиакомпании British Airways обнаружил в туалете воздушного судна заряженное оружие, которое оставил там охранник бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщает таблоид Sun со ссылкой на человека, присутствовавшего на борту.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в понедельник в самолете, следовавшем из Нью-Йорка в Лондон. По данным издания, бывший премьер Британии с супругой Самантой, предположительно, летал в Нью-Йорк на выходные. Сообщается, что еще до вылета воздушного судна капитан сообщил пассажирам, что отправление самолета задерживается из-за «инцидента с пассажиром».

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«Мы ждали вылета, когда какой-то парень начал показывать на своем телефоне фотографии оружия и двух паспортов — один из них был (паспорт) Дэвида Кэмерона — которые, по его словам, он нашел в туалете», — заявил изданию один из пассажиров самолета.

Как сообщает таблоид, нашедший оружие пассажир сразу обратился к экипажу воздушного судна. Еще один источник издания рассказал, что к пассажирам вышел капитан самолета и подтвердил, что на борту «найдено оружие». Он также пояснил, что сотрудникам личной охраны закон разрешает проносить оружие на борт. Почему у охранника был также паспорт Кэмерона, не известно, отмечает газета.

Как сообщили в авиакомпании, «экипаж справился с инцидентом еще до вылета» воздушного судна. В полиции Лондона, в которой работает охранник Кэмерона, отметили, что «причастный полицейский отстранен от исполнения оперативных обязанностей».

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