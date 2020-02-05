Охранник Дэвида Кэмерона забыл в туалете самолета пистолет, пишут СМИ

Инцидент произошел в понедельник в самолете, следовавшем из Нью-Йорка в Лондон. По данным издания, бывший премьер Британии с супругой Самантой, предположительно, летал в Нью-Йорк на выходные. Сообщается, что еще до вылета воздушного судна капитан сообщил пассажирам, что отправление самолета задерживается из-за «инцидента с пассажиром».
«Мы ждали вылета, когда какой-то парень начал показывать на своем телефоне фотографии оружия и двух паспортов — один из них был (паспорт) Дэвида Кэмерона — которые, по его словам, он нашел в туалете», — заявил изданию один из пассажиров самолета.
Как сообщает таблоид, нашедший оружие пассажир сразу обратился к экипажу воздушного судна. Еще один источник издания рассказал, что к пассажирам вышел капитан самолета и подтвердил, что на борту «найдено оружие». Он также пояснил, что сотрудникам личной охраны закон разрешает проносить оружие на борт. Почему у охранника был также паспорт Кэмерона, не известно, отмечает газета.
Как сообщили в авиакомпании, «экипаж справился с инцидентом еще до вылета» воздушного судна. В полиции Лондона, в которой работает охранник Кэмерона, отметили, что «причастный полицейский отстранен от исполнения оперативных обязанностей».