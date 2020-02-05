18:04 (мск), источник: ТАСС
Число жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 33
ТАСС, 5 февраля — Ранее сообщалось о 26 жертвах.
Число погибших в результате схода лавины на востоке Турции в среду возросло до 33. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве республики.
«Всего в результате второго схода лавины погибли 33 человека, включая сотрудников нашей службы; 53 человека получили ранения», — указано в сообщении.
Ранее управление информировало о 26 жертвах.
Лавина сошла во вторник в уезде Бахчесарай. В результате погибли пять человек, еще двое пропали. На их поиски были направлены спасатели и жандармы, которые в среду попали под новый обвал снега. Более 30 человек находятся в больницах. Власти опасаются, что число жертв может вырасти.