Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Азия»: Кто пытается нажиться на панике из-за вируса Спекуляции и фейки на тему вируса в странах Центральной Азии: есть первые задержанные
Фоторепортажи
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
18:04 (мск), источник: ТАСС

Число жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 33

ТАСС, 5 февраля — Ранее сообщалось о 26 жертвах.

Источник: AFP 2020
Во время загрузки произошла ошибка.

Число погибших в результате схода лавины на востоке Турции в среду возросло до 33. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве республики.

«Всего в результате второго схода лавины погибли 33 человека, включая сотрудников нашей службы; 53 человека получили ранения», — указано в сообщении.

Ранее управление информировало о 26 жертвах.

Лавина сошла во вторник в уезде Бахчесарай. В результате погибли пять человек, еще двое пропали. На их поиски были направлены спасатели и жандармы, которые в среду попали под новый обвал снега. Более 30 человек находятся в больницах. Власти опасаются, что число жертв может вырасти.

 "Лучший самолёт в мире. Так никто летать не может"
"Раньше были две нефтяные державы — Россия и Саудовская Аравия, сегодня появилась третья"
Путин призвал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек
Воды в Симферополе осталось на сто дней
Назван самый красивый мужчина в мире
Банкир-миллионер попался на краже бутербродов в столовой
Россиянин арестован по обвинению в госизмене
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Глава МИД Швеции призвала Россию к «феминистической политике»
Здоровье
Почему супругам полезно спать в отдельных кроватях Это вовсе не признак семейного разлада, а ключ к хорошему здоровью и крепкому браку.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
Кто сильнее - природа или человек? 277
Вещи, которые Вам приятны. 197
Совет нужен -- 166
А почему такая спешка с поправками в Конституцию? 134
Кино
Светлана Зейналова преобразилась в шоу «Модный приговор» Телеведущая стала героиней популярной программы о стиле
Новости партнеров
Горничные отеля раскрыли несколько профессиональных секретов
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Ситуация в семье Меладзе и Брежневой прояснилась
Новый фильм про Великую Отечественную войну возмутил всех россиян
Дети
Ольга Бузова подогрела слухи о своей беременности В сети обсуждают изменения в фигуре звезды
Леди
В моду вошли «водолазные костюмы». Как это выглядит Радостная новость для противников оверсайза.
Новости партнеров
Материнский капитал будут давать на рождение первого ребенка
Как Шукшин придумал "Калину красную"
Меган Маркл оказалась мошенницей
Нелюбимая актриса Сталина: чем Людмила Целиковская прогневала вождя
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь