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20:13 (мск), источник: РИА Новости

Россия отменит чартерные рейсы в Китай с 14 февраля

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия с 4 февраля ввела запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая и с 14 февраля отменяет все чартерные рейсы между двумя странами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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«Все заранее предупреждены. На всех пунктах пропуска силами Роспотребнадзора осуществляются необходимые мероприятия по профилактике и выявлению лиц с острыми респираторными заболеваниями», — добавила она на совещании с членами правительства.

Россия с 1 февраля уже ограничила авиасообщение с Китаем: регулярные рейсы «Аэрофлота» и четырех китайских авиакомпаний прибывают только в терминал F аэропорта Шереметьево из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга. Остальные перевозчики перешли на чартеры.

2019-nCoV

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам.
Дайте отпор вирусу
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Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.

На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, приостановить часть регулярных рейсов и железнодорожное сообщение.

Сегодня два самолета ВКС России эвакуировали из Уханя 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Они пройдут двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюмени.

Состояние всех прибывших удовлетворительное, заболевших нет.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,5 тысячи, умерли 492 человека, 911 пациентов выздоровели.

Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).

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