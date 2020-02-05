Самолет выехал за пределы ВПП в аэропорту Стамбула

Пассажирский самолет выехал в среду за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле и загорелся. Об этом сообщил телеканал NTV.
На кадрах телеканала видно, что самолет также загорелся и разрушился на три части. Все пассажиры были эвакуированы.
«Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб», — приводит слова министра транспорта и инфраструктуры Турции Джахита Турана телеканал NTV.
По уточненным данным, на борту находилось 177 пассажиров и шесть членов экипажа.
Телеканал A Haber сообщает, что самолет принадлежал турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет.