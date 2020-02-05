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18:57 (мск), источник: ТАСС

Самолет выехал за пределы ВПП в аэропорту Стамбула

АНКАРА, 5 февраля. /ТАСС/ — Пассажиры эвакуированы.

Пассажирский самолет выехал в среду за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле и загорелся. Об этом сообщил телеканал NTV.

На кадрах телеканала видно, что самолет также загорелся и разрушился на три части. Все пассажиры были эвакуированы.

«Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб», — приводит слова министра транспорта и инфраструктуры Турции Джахита Турана телеканал NTV.

По уточненным данным, на борту находилось 177 пассажиров и шесть членов экипажа.

Телеканал A Haber сообщает, что самолет принадлежал турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет.

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