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23:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Число пострадавших при аварийной посадке переломившегося пополам лайнера выросло

Число пострадавших при аварийной посадке самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле, выросло, заявил губернатор города Али Йерликая. Об этом пишет ТАСС.

Источник: AFP 2020

По словам губернатора, в результате происшествия были госпитализированы 139 человек.

Лайнер авиакомпании Pegasus Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в среду, 5 февраля. Самолет прибыл из города Измир, соскользнул с ВПП в процессе посадки, врезался в ограждение и потерпел крушение.

Во время загрузки произошла ошибка.
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