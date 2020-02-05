23:09 (мск), источник: Lenta.Ru
Число пострадавших при аварийной посадке переломившегося пополам лайнера выросло
Число пострадавших при аварийной посадке самолета, выкатившегося за пределы
По словам губернатора, в результате происшествия были госпитализированы 139 человек.
Лайнер авиакомпании Pegasus Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в среду, 5 февраля. Самолет прибыл из города Измир, соскользнул с ВПП в процессе посадки, врезался в ограждение и потерпел крушение.