Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту

На кадрах с камеры наблюдения видно, как лайнер на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, после чего выкатывается за ее пределы и падает с обрыва.
В результате инцидента самолет, выполнявший рейс Измир-Стамбул, развалился на три части. По последним данным, один человек погиб и 157 получили ранения.
Как заявил губернатор Стамбула Али Ерликайя, всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Представитель генконсульства России в Стамбуле рассказал РИА Новости, что россиян среди пассажиров не было. По предварительной информации, причиной трагедии стала непогода.