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01:27 (мск), источник: РИА Новости

Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Турецкое информагентство DHA опубликовало видео жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен.

Источник: AFP 2020

На кадрах с камеры наблюдения видно, как лайнер на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, после чего выкатывается за ее пределы и падает с обрыва.

В результате инцидента самолет, выполнявший рейс Измир-Стамбул, развалился на три части. По последним данным, один человек погиб и 157 получили ранения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как заявил губернатор Стамбула Али Ерликайя, всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Представитель генконсульства России в Стамбуле рассказал РИА Новости, что россиян среди пассажиров не было. По предварительной информации, причиной трагедии стала непогода.

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