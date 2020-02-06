09:48 (мск), источник: ТАСС
Жесткая посадка самолета в аэропорту Стамбула. Главное
Boeing 737−800 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines 5 февраля совершил жесткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен. В результате погибли три человека.
Boeing 737−800 совершал полет из Измира в Стамбул.
Самолет с высоты 30 метров упал на
Он загорелся и разрушился на три части.
На борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа.
В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что россиян, по предварительным данным, на борту не было.
Причиной произошедшего называют плохие погодные условия.
Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.