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09:48 (мск), источник: ТАСС

Жесткая посадка самолета в аэропорту Стамбула. Главное

Boeing 737−800 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines 5 февраля совершил жесткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен. В результате погибли три человека.

Во время загрузки произошла ошибка.

Boeing 737−800 совершал полет из Измира в Стамбул.

Источник: AP 2020

Самолет с высоты 30 метров упал на взлетно-посадочную полосу и выкатился за ее пределы.

Он загорелся и разрушился на три части.

На борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа.

Погибли три человека, еще 179 пострадали.

В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что россиян, по предварительным данным, на борту не было.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причиной произошедшего называют плохие погодные условия.

Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.

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