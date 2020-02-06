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13:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержан подозреваемый по делу об убийстве Япончика

Источники в правоохранительных органах подтвердили «Ъ», что задержан предполагаемый участник подготовки покушения в 2009 году на одного из самых влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе Вячеслава Иванькова (Япончик).

Источник: РИА "Новости"

Ранее Baza сообщила, что речь идет о Муртазе Шадания. По предварительным данным, именно он доставил снайперскую винтовку, которой затем воспользовался киллер, к месту преступления.

Заказчиками покушения силовики считают лидеров грузинских преступных группировок, а мотивом — конфликт из-за сфер влияния.

28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Москвы Вячеслав Иваньков получил сквозное ранение брюшной полости из снайперской винтовки Драгунова калибра 7,62 мм. Киллер стрелял в него из «Газели», припаркованной в 40 м от ресторана. Япончика отвезли в расположенную неподалеку Боткинскую больницу, в реанимационном отделении которой он провел около месяца. От ранения законник так и не оправился, перенес несколько операций и умер в начале октября 2009 года.

Александр Александров

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