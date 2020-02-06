Задержан подозреваемый по делу об убийстве Япончика

Ранее Baza сообщила, что речь идет о Муртазе Шадания. По предварительным данным, именно он доставил снайперскую винтовку, которой затем воспользовался киллер, к месту преступления.
Заказчиками покушения силовики считают лидеров грузинских преступных группировок, а мотивом — конфликт из-за сфер влияния.
28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Москвы Вячеслав Иваньков получил сквозное ранение брюшной полости из снайперской винтовки Драгунова калибра 7,62 мм. Киллер стрелял в него из «Газели», припаркованной в 40 м от ресторана. Япончика отвезли в расположенную неподалеку Боткинскую больницу, в реанимационном отделении которой он провел около месяца. От ранения законник так и не оправился, перенес несколько операций и умер в начале октября 2009 года.