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14:44 (мск), источник: РИА Новости

Следователя в Москве поймали на взятке в 4,3 миллиона рублей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Следователя по особо важным делам задержали в Москве: по данным его же коллег, он получил 4,3 миллиона рублей взятки от родственника фигуранта уголовного дела, сообщает в четверг столичный главк СК РФ.

Источник: РИА Новости

«Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Восточному административному округу. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в релизе.

По данным следствия, в минувший вторник следователь получил деньги от «лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов».

За эти деньги борец с преступностью, как считают в СК РФ, пообещал не привлекать родственника этого человека к уголовной ответственности.

Следствие будет добиваться заключения офицера под стражу. В отношении его руководства примут «самые жесткие меры дисциплинарного характера», отмечается в сообщении.

Другие детали пока неизвестны.

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