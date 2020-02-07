11:07 (мск), источник: Секрет Фирмы
«Мы здесь как заложники». Россиянин рассказал «Секрету фирмы» о карантине под Тюменью
О вёдрах вместо туалетов, полосатой пижаме и Росгвардии.
Минобороны отчиталось, что эвакуировало 128 россиян из города Ухань, с которого началось распространение коронавируса. Однако затем в СМИ начали появляться комментарии «спасённых» от эпидемии: вместо Подмосковья их увезли в санаторий под Тюменью, запретили выходить из комнат, а резервацию окружили кольцом Росгвардии. «Секрет фирмы» связался с Александром — ранее он рассказывал нам о ситуации в закрытом городе. Как оказалось, вместе с другими он эвакуировался из Ухани — и тоже не ожидал оказаться запертым на две недели в Сибири.
«Я решился на эвакуацию, потому что сидеть в закрытом городе незачем. Когда он откроется, непонятно. Работа стала такой, что ты, что там (дома. — Прим. “Секрета”) работаешь на “удалёнке”, что будешь из другого места (работать удалённо. — Прим. “Секрета”)», — рассказал Александр.
По его словам, эвакуация не была принудительной: «Все (уехали. — Прим. “Секрета”) по желанию, кто хотел — остался, кто не хотел — полетел. Посольские ребята — большие молодцы, всё организовали классно. Но дальше было хуже».
«Мы летели на военном самолёте,
Он отметил, что пассажиров никто не осматривал перед полётом — только поменяли маски.
«Нас осмотрели, когда мы уже взлетели. И то — прошли, измерили температуру и опять же поменяли маски. Пока мы летели, нам ещё дважды измерили температуру, и вся медицинская активность закончилась», — продолжил Александр.
По прилёте пассажиры два часа сидели в самолете с отключенными двигателями, добавил он.
«Было очень холодно, народ через час стал бунтовать — нам выдали одеяла. В конце включили двигатели — и через 15 минут выпустили. Но люди успели замерзнуть, так что если сейчас
«В резервации нельзя было выбрать, с кем ты живёшь, и это для многих стало большим неудобством. Поселили по непонятному принципу. Меняться нельзя, из комнаты выходить нельзя.
Кроме того, россиянин рассказал про маленький железный заборчик, вокруг которого курсирует Росгвардия.
«Бред, цирк
Самое неприятное, по его утверждению, — это то, что никто из 128 человек, оказавшихся на карантине, не подписывал никаких бумаг на эвакуацию и согласия на карантин.
«Все здесь присутствующие, можно сказать, удерживаются вопреки их воле. С другой стороны, мы просто все сознательные граждане, не хотим подвергать наших сограждан опасности и здесь добровольно остаемся. Но я считаю, что это должно быть хотя бы
«Когда всё это кончится и когда нас всех отпустят? Не знаю. Сегодня считается, что
По его мнению, наверняка найдётся куча задним числом сделанных бумаг, по которым оказавшиеся на карантине россияне не смогут этого сделать. А вот если бы это была условная Германия — можно было бы выйти, и там бы никак не могли препятствовать, заключил Александр.
Власти имеют право удерживать эвакуированных из Ухани россиян, потому что на территории Тюменской области действует карантин, заявил «Секрету фирмы» управляющий партнёр
«В случае угрозы возникновения или распространения инфекционных заболеваний органы власти обязаны принять решение о введении необходимых ограничительных мероприятий (карантина), в том числе на территории отдельных районов населённых пунктов. Насколько известно из открытых источников, правительством принято решение о введении для граждан РФ и ЕАЭС карантина по коронавирусу и определению территории для проведения соответствующих мероприятий в Тюменской области», — подчеркнул он.
Анна Шахова