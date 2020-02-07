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11:07 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Мы здесь как заложники». Россиянин рассказал «Секрету фирмы» о карантине под Тюменью

О вёдрах вместо туалетов, полосатой пижаме и Росгвардии.

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Минобороны отчиталось, что эвакуировало 128 россиян из города Ухань, с которого началось распространение коронавируса. Однако затем в СМИ начали появляться комментарии «спасённых» от эпидемии: вместо Подмосковья их увезли в санаторий под Тюменью, запретили выходить из комнат, а резервацию окружили кольцом Росгвардии. «Секрет фирмы» связался с Александром — ранее он рассказывал нам о ситуации в закрытом городе. Как оказалось, вместе с другими он эвакуировался из Ухани — и тоже не ожидал оказаться запертым на две недели в Сибири.

Об эвакуации

«Я решился на эвакуацию, потому что сидеть в закрытом городе незачем. Когда он откроется, непонятно. Работа стала такой, что ты, что там (дома. — Прим. “Секрета”) работаешь на “удалёнке”, что будешь из другого места (работать удалённо. — Прим. “Секрета”)», — рассказал Александр.

По его словам, эвакуация не была принудительной: «Все (уехали. — Прим. “Секрета”) по желанию, кто хотел — остался, кто не хотел — полетел. Посольские ребята — большие молодцы, всё организовали классно. Но дальше было хуже».

Источник: AP 2020

О полёте

«Мы летели на военном самолёте, каком-то грузовом. Это было ужасно, неудобно, некомфортно. Это четыре лавки, на которых все сидят друг с другом. На руках — твои вещи. Две палатки, в которых стоят вёдра фактически, — туалетами это не назвать. И вот так 13 часов с учётом дозаправки в Улан-Удэ», — пожаловался Александр.

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Он отметил, что пассажиров никто не осматривал перед полётом — только поменяли маски.

«Нас осмотрели, когда мы уже взлетели. И то — прошли, измерили температуру и опять же поменяли маски. Пока мы летели, нам ещё дважды измерили температуру, и вся медицинская активность закончилась», — продолжил Александр.

По прилёте пассажиры два часа сидели в самолете с отключенными двигателями, добавил он.

«Было очень холодно, народ через час стал бунтовать — нам выдали одеяла. В конце включили двигатели — и через 15 минут выпустили. Но люди успели замерзнуть, так что если сейчас кто-то заболеет — то это потому, что люди без сна больше суток, из другого климата, нас привезли — и заморозили. Неудивительно, что кто-то простудится. Мы узнали, что летим в Тюмень, когда приземлились в Тюмени. Официально нам этого не говорили. Когда я выезжал из дома, говорили, что будет Подмосковье. Но бывает и такое», — подчеркнул Александр.

Источник: РИА "Новости"

О карантине

«В резервации нельзя было выбрать, с кем ты живёшь, и это для многих стало большим неудобством. Поселили по непонятному принципу. Меняться нельзя, из комнаты выходить нельзя. Какую-то глупость говорят — если выйдешь из комнаты, накинут ещё 14 дней карантина», — уточнил Александр.

Кроме того, россиянин рассказал про маленький железный заборчик, вокруг которого курсирует Росгвардия.

«Бред, цирк какой-то творится непонятный. Люди, которые сюда приехали за нами следить, тоже ничего не знают. Они говорят: “Мы не знаем. Нас сюда тоже отправили”. Они ходят целый день в костюмах химзащиты, им тоже неудобно. Какой-то цирк творится. Мы здесь как заложники. У нас забрали одежду, мы ходим в полосатых пижамах. С одной стороны, смешно, с другой стороны — не очень», — продолжил негодовать Александр.

Самое неприятное, по его утверждению, — это то, что никто из 128 человек, оказавшихся на карантине, не подписывал никаких бумаг на эвакуацию и согласия на карантин.

«Все здесь присутствующие, можно сказать, удерживаются вопреки их воле. С другой стороны, мы просто все сознательные граждане, не хотим подвергать наших сограждан опасности и здесь добровольно остаемся. Но я считаю, что это должно быть хотя бы где-то зафиксировано», — признал Александр.

Источник: РИА "Новости"

О будущем

«Когда всё это кончится и когда нас всех отпустят? Не знаю. Сегодня считается, что день-два, а так — 19—20 февраля. Говорят, что купят всем билеты на поезд до места регистрации по паспорту. Ничего не могу сказать. Обратно? Конечно, за свой счёт. Ни Китай, ни Россия оплачивать возвращение не собираются. С законодательной точки зрения, так как ничего никто не подписывал, мы можем выйти и разъехаться по домам. Но — не в нашей стране. Даже, наверное, пробовать никто не будет», — посетовал Александр.

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По его мнению, наверняка найдётся куча задним числом сделанных бумаг, по которым оказавшиеся на карантине россияне не смогут этого сделать. А вот если бы это была условная Германия — можно было бы выйти, и там бы никак не могли препятствовать, заключил Александр.

А надо ли было подписывать?

Власти имеют право удерживать эвакуированных из Ухани россиян, потому что на территории Тюменской области действует карантин, заявил «Секрету фирмы» управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Если бы ограничительных мероприятий не было, то действия чиновников попадали бы под статью Уголовного кодекса о незаконном лишении свободы.

«В случае угрозы возникновения или распространения инфекционных заболеваний органы власти обязаны принять решение о введении необходимых ограничительных мероприятий (карантина), в том числе на территории отдельных районов населённых пунктов. Насколько известно из открытых источников, правительством принято решение о введении для граждан РФ и ЕАЭС карантина по коронавирусу и определению территории для проведения соответствующих мероприятий в Тюменской области», — подчеркнул он.

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