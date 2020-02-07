Число жертв нового коронавируса превысило 600 человек

По данным местных властей, количество заразившихся превысило 22,1 тыс. человек. 817 человек удалось вылечить, они были выписаны из больниц.
Заболевание выявили в городе Ухань (входит в провинцию Хубэй) в конце декабря 2019 года. В течение двух месяцев случаи заражения зафиксировали более чем в 15 странах. 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
В России выявлено два случая заболевания — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая, их состояние оценивается как стабильное. Из-за вируса закрыта российско-китайская граница на Дальнем Востоке. РЖД приостановила пассажирское сообщение с Китаем. С 1 февраля российские авиаперевозчики не могут совершать регулярные рейсы, с 4 февраля ограничен въезд иностранцев из КНР. С 14 февраля вводится запрет на чартерные рейсы между РФ и Китаем.