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02:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Число жертв нового коронавируса превысило 600 человек

В китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса 2019-nCoV погибли уже 618 человек, сообщает местный Комитет здравоохранения. Общее число погибших по всему миру достигло 630, передает AFP.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:03 MSK, 06.02
28 353Инфицировано
565Скончалось
1 382Выздоровело
12
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По данным местных властей, количество заразившихся превысило 22,1 тыс. человек. 817 человек удалось вылечить, они были выписаны из больниц.

Заболевание выявили в городе Ухань (входит в провинцию Хубэй) в конце декабря 2019 года. В течение двух месяцев случаи заражения зафиксировали более чем в 15 странах. 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В России выявлено два случая заболевания — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая, их состояние оценивается как стабильное. Из-за вируса закрыта российско-китайская граница на Дальнем Востоке. РЖД приостановила пассажирское сообщение с Китаем. С 1 февраля российские авиаперевозчики не могут совершать регулярные рейсы, с 4 февраля ограничен въезд иностранцев из КНР. С 14 февраля вводится запрет на чартерные рейсы между РФ и Китаем.

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