13:48 (мск), источник: ТАСС
Защита Иссахар будет добиваться ее оправдания в российском суде
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Адвокаты помилованной в России израильтянки подадут кассационную жалобу на приговор и обратятся в ЕСПЧ.
Защита осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России израильтянки Наамы Иссахар подаст кассационную жалобу на приговор и обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится в сообщении защиты, поступившем в ТАСС.
«Защитники Наамы Иссахар в соответствии с ее поручением готовят кассационную жалобу на приговор Химкинского городского суда от 11 октября 2019 года и апелляционное определение Московского областного суда от 19 декабря 2019 года, которые оцениваются стороной защиты как незаконные и неправосудные, повлекшие осуждение невиновной», — говорится в заявлении.
«Кроме того, защита продолжает подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании», — сообщила защита девушки.
Жалобы будут в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове и Европейский суд по правам человека. Адвокаты считают, что помилование Иссахар не означает восстановления ее нарушенных прав.
«Оно может быть достигнуто лишь отменой неправосудного приговора», — пояснила защита.