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14:42 (мск), источник: RNS

Самолет с журналистами и российской делегацией сел в Минводах вместо Сочи

Борт с российскими журналистами и частью делегации, который вылетел из Москвы на переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не долетел до Сочи и сел в Минеральных водах из-за плохой погоды. Об этом сообщает кремлевский пул «РИА Новости» в Twitter.

Борт с российскими журналистами и частью делегации, который вылетел из Москвы на переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не долетел до Сочи и сел в Минеральных водах из-за плохой погоды. Об этом сообщает кремлевский пул «РИА Новости» в Twitter.

Первоначально сообщалось, что вылет лайнера из Москвы задерживается из-за плохой погоды в Сочи. А уже за 25 минут до планируемой посадки в пункте прибытия командир воздушного судна сообщил о том, из-за дождя и сильного попутного ветра самолет будет находиться в «зоне ожидания», пока не наладится погода.

«Борт с журналистами и частью делегации до Сочи так и не долетел, а приземлился в Минеральных Водах, потому что погода в Сочи только ухудшилась», — сообщил впоследствии кремлевский пул агентства.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в Сочи началась встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. 6 февраля в пресс-службе Лукашенко отметили, что лидеры двух стран обсудят «широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества».

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