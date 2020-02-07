16:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Стали известны подробности дела обвиняемого в госизмене
Житель Владивостока Виктор Королев арестован по обвинению в госизмене.
В четверг Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста до 10 апреля 69-летнему Виктору Королеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»; наказание — до 20 лет лишения свободы). Как сообщило «РИА Новости», в ходе представления ходатайства прокурора о закрытии процесса в суде устанавливалась личность обвиняемого. Выяснилось, что Виктор Королев — уроженец Приморского края, зарегистрированный во Владивостоке. На момент задержания холостой пенсионер, имеющий высшее образование, не был
Виктор Королев, как сообщил его адвокат Артур Катанский, виновным себя не считает. «Могу сказать только, что свою вину он не признает. Он на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран», — цитирует защитника ТАСС. В аккаунте Виктора Королева в соцсетях указано, что в 1972 году он окончил факультет радиоэлектроники и электротехники Дальневосточного политехнического института. У Виктора Королева много фотографий из поездок в Китай. В частности, в декабре 2016 года он посетил Пекин. «Командировка в Sinopec», — стоит подпись под фотографией. Sinopec Corp.— китайская интегрированная энергетическая и химическая компания. Судя по записям, он с симпатией относится к полковнику Владимиру Квачкову и негативно оценивает деятельность президента Владимира.
Согласно базе данных юридических лиц, в 2007 году Виктор Королев учредил во Владивостоке ООО «Экипаж» с основным видом деятельности «торговля оптовая прочими бытовыми товарами». Уставный капитал компании — 10 тыс. руб., распределенные в равных долях между Виктором и Борисом Викторовичем Королевыми.
По информации «Ъ» Виктор Королев является гендиректором Marina Co., Ltd. «Компания со 100% российским капиталом зарегистрирована в Китае в г. Харбине», — говорится в ее карточке. Marina Co., Ltd занимается внедрением наукоемких технологий в
«Форум» — это добавки к маслам и смазкам, которые позволяют снизить их расход и продлить службу. Продукт был разработан владивостокской компаний «Владфорум», созданной в 2003 году кандидатом химических наук Александром Цветниковым. Он применяется в автотранспортной и сельскохозяйственной технике, промышленном оборудовании, на железнодорожном транспорте, в огнестрельном, пневматическом и холодном оружии. «Был заключен контракт с Министерством обороны Российской Федерации об испытании продукции с целью применения добавок на военной технике. В результате была выпущена военная серия добавок “Форум-В” и продукция была принята на вооружение Минобороны России», — утверждается на сайте «Владфорума».
Александр Цветников сообщил «Ъ», что действительно знаком с Виктором Королевым и сотрудничал с ним. «Но это было достаточно давно — уже несколько лет как мы не общались», — сказал Цветников. По его словам, информация о возбуждении уголовного дела против бывшего делового партнера стала для него полной неожиданностью. Глава компании «Владфорум» также добавил, что, хотя Минобороны РФ одобрило добавки «Форум», закупки этой продукции не осуществляет.
Сын Виктора Королева Борис пояснить «Ъ» суть дела отца отказался, сказав только, что тот «вину не признает».
Алексей Чернышев, Владивосток