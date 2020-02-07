18:04 (мск), источник: Life.ru
Вертолёт Айрата Хайруллина потерпел крушение. О судьбе самого депутата ничего не известно
Место происшествия спасатели обнаружили с воздуха. Это болотистая местность, вокруг всё сковано льдом.
Вертолёт Bell 407, пропавший с радаров недалеко от Казани, потерпел крушение. Как стало известно Лайфу, место ЧП удалось обнаружить спасательному вертолёту в болотистой местности, в шести километрах от села Лаишево, но приземлиться в районе крушения не получается — лёд слишком тонкий. Точные координаты передали на землю, сотрудники МЧС добираются до места на вездеходе.
Ранее Лайф сообщал, что на борту находились зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, его помощник и пилот. Об их судьбе
Александра Вишнякова