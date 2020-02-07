Источник сообщил о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

По информации собеседника агентства, два других человека, находившихся на борту, выжили.
В пресс-службе МЧС РИА Новости подтвердили гибель одного человека, там добавили, что двух выживших направили в больницу.
Ранее стало известно, что частный вертолет Bell с тремя людьми на борту разбился в Лаишевском районе Татарстана.
Авария произошла в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани.
В экстренных службах уточнили, что на место крушения вышла группа спасателей на судне на воздушной подушке.
По информации пресс-службы МЧС, вертолет летел из населенного пункта Левашево Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.