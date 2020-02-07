Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Макдоналдс» в СССР: открытие ресторана, ставшего символом эпохи Почему в советском Макдональдсе не было Биг Тейсти? Сколько Биг Маков мог себе позволить советский инженер
Фоторепортажи
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
18Юбилей Дмитрия Маликова
18:55 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутат Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Источник: Государственная Дума Федерального Собрания РФ

По информации собеседника агентства, два других человека, находившихся на борту, выжили.

В пресс-службе МЧС РИА Новости подтвердили гибель одного человека, там добавили, что двух выживших направили в больницу.

Ранее стало известно, что частный вертолет Bell с тремя людьми на борту разбился в Лаишевском районе Татарстана.

Авария произошла в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани.

В экстренных службах уточнили, что на место крушения вышла группа спасателей на судне на воздушной подушке.

По информации пресс-службы МЧС, вертолет летел из населенного пункта Левашево Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Стало ясно, как достроят 'Северный поток — 2'
Ученые назвали вероятного промежуточного хозяина коронавируса
Хабаровский поселок замуровало льдом
Бой 6-й роты в Аргунском ущелье увековечили в монетах
Врач-сомнолог рассказал, сколько можно спать днем
Медицинские маски в России подорожали почти на 500 процентов
Дерипаска назвал действия ЦБ «подножкой» правительству Мишустина
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
Вещи, которые Вам приятны. 204
Совет нужен -- 172
А почему такая спешка с поправками в Конституцию? 143
Вспомним чему учили в автошколе? 132
Кино
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото В 2020 году церемония «Оскара» проходит в 92-й раз. Рассматриваем ностальгические кадры с актерами, актрисами и режиссерами — лауреатами премии — на церемониях 1929—2019 годов.
Новости партнеров
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Какую пенсию получает Станислав Садальский
Ситуация в семье Меладзе и Брежневой прояснилась
Братья Каримовы: как сложилась жизнь близнецов после "Дома-2"
Популярные темы на «Детях»
Рожденная под несчастливой звездой 382
Забавные картинки 263
Уметь пользоваться ножом. 231
Закон о праве детей на жилье после развода родителей 192
Леди
Тесно вдвоем: знаменитые любовные треугольники Он, она и… еще один человек. Рассказываем о людях, которым было тесно в браке
Новости партнеров
Пенсионные накопления обложат налогом
Как Наталья Сенчукова выглядела в начале 90-х. Фото
Внимание: новый вид мошенничества – с чеками
Горничные отеля раскрыли несколько профессиональных секретов
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь