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10:27 (мск), источник: Интерфакс

Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — В результате конфликта в Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана) погибли восемь человек, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев в субботу на брифинге в Нур-Султане.

По его данным, еще 40 человек пострадали, среди них есть полицейские. В частности, двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения.

Глава МВД сказал, что в конфликте изначально принимали участие 70 «агрессивно настроенных жителей». Позже из-за провокационных действий число участников драки увеличилось до 300 человек, они оказывали активное сопротивление полиции с применением металлических предметов, камней, огнестрельного оружия. Конфликт охватил также села Аукаты, Боланбатыр, сказал министр.

Во время беспорядков были повреждены более 30 домов, 15 торговых объектов и 23 машины. Участники драки совершали поджоги. Задержаны 47 человек, у них изъяли два охотничьих ружья.

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Тургумбаев заявил, что досудебное расследование ведется по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и об убийстве. Создана следственно-оперативная группа, на место происшествия выехали заместитель главы МВД Казахстана и первый заместитель генпрокурора.

Накануне сообщалось, что в селе Масанчи в Жамбылской области на юге Казахстана между местными жителями произошла массовая драка. Первоначально досудебное расследование было начато по статье о хулиганстве.

Государственная пограничная служба Киргизии сообщила, что ночь на участке границы с Казахстаном прошла спокойно. Там отметили увеличение пассажиропотока из Казахстана в Киргизию на пунктах пропуска «Кен-Булун-автодорожный» и «Токмок-автодорожный», в основном речь идет о женщинах и детях.

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