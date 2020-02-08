В Таиланде солдат открыл стрельбу по людям

В результате произошедшего погибли как минимум 12 человек, также множество пострадали.
По предварительным данным, военнослужащий угнал армейский вседорожник HMMWV (Humvee) с базы и вооружился штурмовой винтовкой. Солдат одет в военную форму и шлем.
В настоящее время нападавший не задержан и, вероятно, скрывается в здании. Кроме того, мужчина выкладывает в социальные сети фото- и видеозаписи массовой стрельбы. На опубликованных кадрах заметен фрагмент, как стрелок открывает огонь по людям, после чего они в панике разбегаются. В одном из роликов он заявил, что «измотан» стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем.
О мотивах преступления пока неизвестно. Также сообщается, что перед стрельбой в городе он расстрелял двух сослуживцев.