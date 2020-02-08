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16:02 (мск), источник: РИА Новости

В Таиланде устроивший стрельбу солдат захватил заложников

БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Рядовой одной из частей таиландских Cухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима (другое название — Корат), сообщает сайт газеты «Тхаи Рат» со ссылкой на местную полицию.

Источник: AP 2020

Погибли не менее 12 человек, есть много раненых, говорится в сообщении.

По данным издания, солдат угнал в своей части, расположенной неподалеку, военный внедорожник HamVee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки.

У одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся.
Предполагается, что он захватил 16 заложников и удерживает их на четвертом этаже торгового центра.

Накхон Ратчасима (Корат) — третий по величине город Таиланда, столица северо-восточного региона. Здесь расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельхозпродукции. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

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