В Таиланде устроивший стрельбу солдат захватил заложников

Погибли не менее 12 человек, есть много раненых, говорится в сообщении.
По данным издания, солдат угнал в своей части, расположенной неподалеку, военный внедорожник HamVee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки.
У одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся.
Предполагается, что он захватил 16 заложников и удерживает их на четвертом этаже торгового центра.
Накхон Ратчасима (Корат) — третий по величине город Таиланда, столица северо-восточного региона. Здесь расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельхозпродукции. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.