В Петербурге в квартире чиновника обнаружили казино, сообщил источник

«В квартире муниципального чиновника на Кронверкском проспекте обнаружили подпольное казино», — сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, квартира принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину. Как отмечается в сообщениях СМИ, сам чиновник заявил, что квартира сдаётся в аренду, и сам он не знал о правонарушении.
В свою очередь секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров заявил журналистам, что региональное отделение «Единой России» незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии.
«Чиновники с репутацией “за гранью” состоять в партии не могут. Региональное отделение “Единой России” незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии… Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, — подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии», — заявил Макаров.
Официальным комментарием правоохранительных органов на данный момент РИА Новости не располагает.