เหตุทหารคลั่งกราดยิงคนที่โคราช ล่าสุด 19.25 น. คนร้ายหนีขึ้นชั้น 4 ของห้างเทอร์มินอล 21 รัศมีการยิงถึงบิ๊กซีที่อยู่ตรงข้ามกัน ประชาชนแตกตื่นวิ่งหนีตายจ้าละหวั่น#กราดยิงโคราช#savekorat#กราดยิงทั่วเมืองโคราช pic.twitter.com/Fc1stuVMpN— Thairath_News (@Thairath_News) February 8, 2020
20:12 (мск), источник: РИА Новости
Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 20 человек
БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима (корат) увеличилось до 20 человек, заявил в субботу министр здравоохранения Таиланда доктор Анутхин Чанвиракун.