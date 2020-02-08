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20:12 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 20 человек

БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима (корат) увеличилось до 20 человек, заявил в субботу министр здравоохранения Таиланда доктор Анутхин Чанвиракун.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

«В больницах скончались еще трое раненых. Таким образом, число погибших увеличилось до 20 человек», — заявил журналистам министр, находящийся в одной из больниц города Накхон Ратчасима, в которую поступают раненые. Заявление министра транслировал телеканал Thai PBS.

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Сообщалось, что в настоящее время преступник удерживает в заложниках порядка 16 посетителей торгового центра.

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