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20:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео

Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео. Кадры публикует Telegram -канал «Раньше всех. Ну почти».

Источник: AP 2020

Издание уточняет, что бойцы спецназа уже прошли первый этаж. Известно, что сам военнослужащий находится на четвертом этаже.

Ранее бойцы спецназа помогли вывести людей из торгового центра «Терминал-21» в городе Накхонратчасима (Корат). Пока неизвестно, сколько еще человек остается внутри здания. При этом полицейские попросили все местные телеканалы прекратить прямые трансляции из города в связи со скорым началом штурма.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек, ранен 31, еще 16 нападавший продолжает удерживать в заложниках.

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