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22:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: силовики не обнаружили стрелявшего в ходе осмотра четырех этажей ТЦ в Таиланде

БАНГКОК, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие Таиланда проверили четыре этажа торгового центра на северо-востоке страны, где в субботу солдат устроил стрельбу. Об этом сообщила газета Khaosod.

По ее данным, полиция уже обеспечила безопасность цокольного этажа и трех других. Силовики обнаружили нескольких покупателей, оказавшихся заблокированными внутри торгового центра во время стрельбы, и помогли им покинуть здание.

Вместе с тем силам безопасности пока не удалось найти преступника. Предполагается, что он может скрываться в подвале.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина взял на четвертом этаже торгового центра в заложники 16 человек.

По данным газеты Thai Rath, из здания были эвакуированы порядка тысячи человек. Территория вокруг места происшествия оцеплена, дороги в районе перекрыты. Таксисты бесплатно помогают добраться до своих домов людям, которым удалось выбраться из торгового комплекса.

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру «Терминал-21» он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, после чего взял людей в заложники. Согласно последним данным, погибли 20 человек, пострадал 31.

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