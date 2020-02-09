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03:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Два бывших бойца «Беркута» после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения МВД «Беркут», которые участвовали в обмене пленными в Донбассе, вернулись в Киев. Об этом сообщил адвокат обвиняемых экс-беркутовцев Александр Горошинский на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что в украинскую столицу вернулись Александр Маринченко и Сергей Тамтура. Горошинский обратился в руководству страны и призвал отменить амнистию, которая была объявлена для участников Евромайдана. Также адвокат попросил обеспечить «беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов».

Маринченко и Тамтура заверили, что готовы участвовать в дальнейших судебных заседаниях. Они добавили, что их согласие на участие в обмене было вынужденным. По словам бывших беркутовцев, их отказ поставил бы под угрозу этот обмен в целом.

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Первый за последние два года обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 29 декабря в районе Горловки. Киев получил 76 человек, Донецку передали 60 человек, Луганску — 63 человека. Тогда Киев отпустил пять бойцов «Беркута» — Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Тамтура, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013−2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

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