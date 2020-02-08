Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Икра оконченаТеплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы
Фоторепортажи
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
8 февраля, источник: РИА Новости

СМИ сообщили о побеге таиландского стрелка из здания ТЦ

БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Мужчина, захвативший заложников в одном из торговых центров в таиландском городе Накхон Ратчасима (Корат), сумел покинуть здание, в котором укрывался более девяти часов, сообщил «Тхаи Рат ТВ».

Как рассказал корреспондент телеканала, преступник вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке. Затем он выстрелил устроил пожар, выстрелив в находившийся рядом баллон с газом, и скрылся из здания.

По предварительной информации, в ходе перестрелки пострадали два бойца спецназа.

Как видно на кадрах телеканала, на улице вблизи здания многоэтажной стоянки торгового центра паника, спасатели помогают гражданским, бегущим от здания, несут двоих — взрослого и ребенка — к машинам скорой помощи.

Корреспондент сообщил, что мужчина сделал несколько выстрелов на улице неподалеку от здания стоянки.

По информации минобороны Таиланда, стрелком является сержант сухопутных войск. Он является профессиональным военным, инструктором по стрельбе и снайпером, прошедшим подготовку по программе сил спецназначения.

Мужчина угнал автомобиль в одной из частей тайской армии. Разъезжая на транспорте, он открыл огонь по прохожим на улице. Затем он скрылся в торговом центре, где, по предварительной информации, удерживал около 16 заложников.

В результате инцидента погибли 20 человек, еще более 30 получили ранения.

 В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Стало ясно, как достроят 'Северный поток — 2'
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Зеленский рассмешил Папу Римского
В Липецке школьникам из бедных семей запрещали пить из кулера
Над Россией взойдет «снежная» Луна
Пилот Коби Брайанта был в секундах от спасения вертолета
Что изобрели в России за 20 лет
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Volkswagen обновил свой самый большой кроссовер Модель Atlas (мы знаем её под именем Teramont) пережила небольшую, но приятную модернизацию
Кино
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото В 2020 году церемония «Оскара» проходит в 92-й раз. Рассматриваем ностальгические кадры с актерами, актрисами и режиссерами — лауреатами премии — на церемониях 1929—2019 годов.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Путешествия. Где Вы побывали? 267
Как часто и много вы пьете алкоголь? 182
Путешествие продолжается. Фроша и нетуристический Красноярск. 157
Про День Святого Валентина. 130
Леди
Дженнифер Лопез с женихом блистали на показе Tom Ford Звезды заняли лучшие места в первом ряду модного шоу
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь