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05:37 (мск), источник: РИА Новости

В Таиланде ликвидировали злоумышленника, устроившего стрельбу

БАНГКОК, 9 фев — РИА Новости. Сержанта таиландской армии, который устроил стрельбу в городе Нахонратчасима (Корат), ликвидировали, передает Тхаи Рат ТВ.

Источник: Reuters

«Преступник ликвидирован бойцами спецназа. Это произошло 15 минут назад. Нам сообщило об этом командование полицейского отряда спецназа», — сообщил с места событий корреспондент телеканала.

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра Terminal 21 и захватил заложников. Погибли 25 человек, в том числе полицейский, пострадали 63.

На месте руководство осуществляли лично главком сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции.

Шеф полиции подтвердил ликвидацию стрелка и объявил о завершении операции.

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