05:37 (мск), источник: РИА Новости
В Таиланде ликвидировали злоумышленника, устроившего стрельбу
БАНГКОК, 9 фев — РИА Новости. Сержанта таиландской армии, который устроил стрельбу в городе Нахонратчасима (Корат), ликвидировали, передает Тхаи Рат ТВ.
«Преступник ликвидирован бойцами спецназа. Это произошло 15 минут назад. Нам сообщило об этом командование полицейского отряда спецназа», — сообщил с места событий корреспондент телеканала.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра Terminal 21 и захватил заложников. Погибли 25 человек, в том числе полицейский, пострадали 63.
На месте руководство осуществляли лично главком сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции.
Шеф полиции подтвердил ликвидацию стрелка и объявил о завершении операции.