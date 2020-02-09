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08:18 (мск), источник: РИА Новости

Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков

АЛМА-АТА, 9 фев — РИА Новости. Обстановка в Кордайском районе Жамбылской области, где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, стабилизировалась, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Источник: РИА "Новости"

Он заявил, что провокаторов, ответственных за эскалацию конфликта, привлекут к ответственности, а «сотрудников госорганов, допустивших трагедию, накажут», не уточнив, сотрудники каких именно структур виновны в произошедшем.

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Токаев также поблагодарил соотечественников за ответственную гражданскую позицию.

По данным МВД, в ходе беспорядков на юге страны погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Позже телеканал «Хабар 24» сообщил, что число жертв увеличилось до десяти.

В результате поджогов повреждены более 30 домов. Почти 50 участников столкновений задержаны.

По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

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