Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков

08:18 (мск), источник: РИА Новости
Он заявил, что провокаторов, ответственных за эскалацию конфликта, привлекут к ответственности, а «сотрудников госорганов, допустивших трагедию, накажут», не уточнив, сотрудники каких именно структур виновны в произошедшем.
Токаев также поблагодарил соотечественников за ответственную гражданскую позицию.
По данным МВД, в ходе беспорядков на юге страны погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Позже телеканал «Хабар 24» сообщил, что число жертв увеличилось до десяти.
В результате поджогов повреждены более 30 домов. Почти 50 участников столкновений задержаны.
По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
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