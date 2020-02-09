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09:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Устроивший стрельбу в Таиланде военный заявлял о жажде мести

Появились подробности о стрельбе таиландского солдата Джакрапанта Томма (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

32-летний военнослужащий работал на военной базе недалеко от Накхон Ратчасимы (Корат), которая находится примерно в 250 километрах от столицы Таиланда.

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Перед тем, как открыть стрельбу, нападавший разместил в Facebook запись о жажде мести, однако не уточнил своих мотивов.

По данным агентства, он открыл стрельбу в субботу, 8 февраля. Первый выстрел он произвел дома, после чего отправился в военную часть, расстреляв командира и еще двух сослуживцев, а затем принялся убивать людей в торговом центре «Терминал-21». В заложниках у солдата находились 16 человек. При этом Томма транслировал происходящее в социальную сеть.

«Мы не знаем, почему он это сделал. Похоже, он сошел с ума», — приводит Reuters слова официального представителя министерства обороны Конгшипа Тантраванита (Kongcheep Tantrawanit).

Ранее премьер-министр страны Прают Чан-оча назвал мотивом стрельбы конфликт на бытовой почве. По словам политика, между Томму и его сослуживцами разгорелся конфликт из-за продажи дома.

Военнослужащий был ликвидирован около 5:00 ночи по московскому времени. В ходе спецоперации был убит один боец спецназа. Жертвами стрелка в общей сложности стали 26 человек, еще 57 горожан ранены. Все погибшие и пострадавшие — местные жители.

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