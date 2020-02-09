У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

«Япония сообщила еще о шести случаях среди 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа на карантинном круизном судне Diamond Princess, в результате чего число заражений на судне возросло до 70.
Новые случаи — американский пассажир в возрасте 70 лет и пять членов экипажа — четыре филиппинца и украинец», — сказано в сообщении.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что пассажиров круизного лайнера World Dream, также оказавшегося на карантине, могут отпустить уже во вторник. Это станет возможным в том случае, если тесты на коронавирус будут отрицательными у всех, кто находится на борту.
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава и должен был вернуться 4 февраля. Однако на борту были обнаружены зараженные коронавирусом, и пассажиров посадили на двухнедельный карантин. На лайнере находятся 24 россиянина.