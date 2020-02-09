СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в Коми

«Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки Boeing-737 в аэропорту города Усинска Республики Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщается на сайте СК РФ.
В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее в компании Utair причиной жесткой посадки самолета назвали непрогнозируемый сдвиг ветра.
Помимо этого, в компании указали на то, что в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе.
Авиакомпания решила перенести завтрашний рейс из Усинска в Москву из-за состояния полосы, которая в данный момент покрыта льдом и заметана снегом.
В результате инцидента пассажиры и члены экипажа не пострадали.