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22:34 (мск), источник: RNS

СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в Коми

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки пассажирского Boeing 737 компании Utair в аэропорту Усинска.

Источник: Следственный комитет РФ

«Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки Boeing-737 в аэропорту города Усинска Республики Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщается на сайте СК РФ.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в компании Utair причиной жесткой посадки самолета назвали непрогнозируемый сдвиг ветра.

Помимо этого, в компании указали на то, что в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе.

Авиакомпания решила перенести завтрашний рейс из Усинска в Москву из-за состояния полосы, которая в данный момент покрыта льдом и заметана снегом.

В результате инцидента пассажиры и члены экипажа не пострадали.

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