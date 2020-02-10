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09:51 (мск), источник: РИА Новости

В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа

ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. В юго-западной китайской провинции Сычуань зарегистрирована вспышка птичьего гриппа H5N6, случаев заражения человека пока не выявлено, сообщает министерство сельского хозяйства страны.

Источник: РИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун.

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Сообщается, что на ферме были 2497 домашних птиц, из них 1840 заразились и погибли.

После возникновения эпидемии местные власти приняли необходимые меры для предотвращения распространения заболевания, уничтожены более 2,26 тысячи домашних птиц.

Ранее министерство сельского хозяйства КНР сообщало о вспышке птичьего гриппа H5N1 на одном из сельхозпредприятий в районе Шуанцин города Шаоян провинции Хунань. Тогда 4,5 тысячи птиц заразились и погибли, а для предотвращения распространения эпидемии были уничтожены еще более 17,8 тысячи домашних птиц.

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