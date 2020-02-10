09:51 (мск), источник: РИА Новости
В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. В
Уточняется, что инцидент произошел на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун.
Сообщается, что на ферме были 2497 домашних птиц, из них 1840 заразились и погибли.
После возникновения эпидемии местные власти приняли необходимые меры для предотвращения распространения заболевания, уничтожены более 2,26 тысячи домашних птиц.
Ранее министерство сельского хозяйства КНР сообщало о вспышке птичьего гриппа H5N1 на одном из сельхозпредприятий в районе Шуанцин города Шаоян провинции Хунань. Тогда 4,5 тысячи птиц заразились и погибли, а для предотвращения распространения эпидемии были уничтожены еще более 17,8 тысячи домашних птиц.