ระทึก!! เรือสปีดโบ๊ทชนกัน ท่าเทียบเรือรอยัลมารีน่า จ.ภูเก็ต เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 20 ราย สาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ Cr.Phuket 7 days Online News https://t.co/GsJpdwGL1e pic.twitter.com/tcDRfP8hIQ— ร่วมด้วยช่วยกัน (@Ruamduay) February 10, 2020
08:03 (мск), источник: РИА Новости
В Таиланде более 20 россиян пострадали в столкновении катеров
БАНГКОК, 10 фев — РИА Новости. В результате столкновения двух скоростных катеров с туристами пострадали более 20 россиян, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Владимир Пронин.