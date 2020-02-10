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09:05 (мск), источник: РИА Новости

Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

БАНГКОК, 10 фев — РИА Новости. При столкновении скоростных катеров у острова Пхукет погибли двое детей из России.

Источник: РИА Новости
Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и двенадцати лет.
Владимир Пронин
заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде

Инцидент произошел в понедельник утром. На одном из катеров был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов.

Ранее сообщалось о том, что пострадали 21 россиянин и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Судя по фотографиям, которые разослали спасатели острова, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.

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