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10:56 (мск), источник: Интерфакс

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.

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Судно стоит в порту Иокогама на карантине после выявления первых случаев заболевания.

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Как сообщил телеканал NHK, Минздрав Японии подтвердил, что выявлено 60 новых случаев заболевания.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. В результате, 3 февраля судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. На борту судна находятся 2666 туристов, включая 24 граждан России, и 1045 членов экипажа. По данным посольства РФ в Японии, заболевших среди россиян нет.

Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Иокогаме, однако в связи с появлением новых случаев заболевания срок карантина может быть продлен.

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