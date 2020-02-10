11:31 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток
«Мог бы в этот день миллион в лотерею выиграть, но пошёл в тайгу»
Как охотнику без ружья повезло уцелеть в смертельной схватке с
Александр Деменков — бывший военный, пять лет назад вышел на пенсию и занялся любимым делом — охотой. У него свои угодья в таёжных окрестностях села Нижняя Тамбовка Хабаровского края, где он промышляет по лицензии мелкого пушного зверя: соболя, белку.
— Денег это занятие особо не приносит, больше для души, — рассказывает Александр. — Для меня выезд на охоту — как отдых от повседневности, от городской суеты, в тишине и подальше от людей.
За пять лет регулярных многодневных выходов в тайгу видеть медведя ближе чем на расстоянии ста метров Александру не приходилось. Эти встречи — а они случались не один раз и только в тёплое время года — доселе заканчивались тем, что оба, человек и хищник, увидев друг друга, спешили удалиться.
Но 12 декабря 2019 года Деменков столкнулся с косолапым нос к носу, и тут уж разойтись миром не получилось.
В тот день Александр
— Поднялся я на перевал вторым рейсом, еду уже вниз, под гору — хорошо, быстро, — вспоминает Деменков.
Впереди поворот, не видно, что там. Завернул — и здрасте: медведь в нескольких метрах от меня, идёт по протоптанной лыжне, спиной ко мне. Зверь на голодного не был похож, жирный, лоснился, но, видимо, сам меня очень испугался, оттого и напал. Ну, представьте:
шёл-шёл,никого не трогал, и тут откуда ни возьмись, из-заповорота на скорости вылетает непонятное существо, то есть я. Заревел и скачками ко мне.
Ружьё у Александра, конечно, имеется. Но в этот момент оно оставалось в снегоходе за несколько километров — не стал брать: говорит, лишний вес не хочется
— Не думаю, что есть такие люди, которые в подобной ситуации не испытывают ужаса. Страшно было и мне, очень страшно, — делится охотник. — Промелькнула мысль, что вот она, смерть. Подумал о близких — как же они будут жить без меня. Но шанс всегда есть, и нужно его использовать.
Свой шанс Александр использовал. Бил ножом не наугад: прицелился в область сердца, чуть левее серединки, где не кости, а соединяющие их хрящи, — самое уязвимое место.
— Анатомия животного мне знакома: раньше приходилось разделывать туши лося, свиней, у всех она примерно одинаковая, — говорит охотник. — Видимо, мне сразу удалось попасть медведю в сердце, потому что кровь полилась ручьём.
Смертельно раненный и тем ещё больше разъярённый, шатун всей тушей упал на человека, остервенело рвал его зубами и когтями, а тот не выпускал нож и продолжал наносить удары противнику — но уже не целенаправленно, а куда попало. Рукоятка от крови стала скользкой, и Александр повредил себе лезвием три пальца на правой руке. Левая в это время была в зубах у медведя. Зверь разодрал человеку бедро, живот, разорвал и сломал кости левой руки в трёх местах, вырвал кусок плоти на лице.
Живот пострадал меньше всего: площадь большая, зверю неудобно кусать. А вот руку он держал в пасти и трепал меня за неё, как котёнка.
Постепенно зверь затих. Александр
Использовал все имеющиеся в аптечке бинты, разорвал на полосы простыню, перемотал раны, кровь удалось остановить. Телефон у Александра был при себе, но сотовая связь в этом таёжном уголке недоступна — чтобы её поймать, необходимо подниматься на перевал, а это ещё несколько километров. К тому же впереди ночь, и нужно было отдохнуть и набраться сил.
— Поспать мне, конечно, не удалось — ни сесть, ни лечь, всё дико болит, — рассказывает Александр. — Хорошо, что у меня с утра уже был сварен суп. Есть, конечно, совершенно не хотелось, я запихивал его в себя, чтобы были силы, пил воду с сахаром.
Промаявшись до рассвета, Александр пошёл на перевал — звонить друзьям, которые хорошо ориентируются в этой местности. Дозвониться удалось сразу же, и спустя несколько минут те перезвонили, велели выйти на открытое место, чтобы его было заметно сверху, с воздуха — на помощь отправили вертолёт.
Мне повезло, что на авиастроительном заводе в тот день проходили
учебно-тренировочныеполёты, и поэтому наготове был дежурный вертолёт с поисково-спасательнойкомандой на борту. Друзья каким-тообразом на них вышли.
Вертолёт не сажали — он висел в воздухе, пока спасатели грузили пострадавшего в салон. Спустя час Александр Деменков лежал на операционном столе в больнице № 2
На сегодняшний день раны благополучно затянулись, но Александр снова на больничной койке, уже в Хабаровске: 5 февраля ему сделали операцию, поставили на место локтевой сустав, заново сломав для этого кость в предплечье.
Несмотря на всё пережитое, Александру
— Проще стал —