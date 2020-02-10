Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Молодых людей обвинили в создании преступного сообщества, хранении оружия, распространении наркотиков. Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, которых следствие считало создателями и руководителями террористической организации, приговорены к 18 и 16 годам колонии строгого режима.
Предполагаемые участники организации приговорены:
Все фигуранты дела не признавали вину в терроризме, только подсудимые Михаил Кульков и Максим Иванкин признали вину в покушении на сбыт наркотиков.
Суд зачел срок отбывания в СИЗО. Василию Куксову и Илье Шакурскому — с 18 октября 2018 года, Дмитрию Пчелинцеву — с 27 октября 2017 года, Арману Сагынбаеву — с 5 ноября 2017 года, Андрею Чернову — с 9 ноября 2017 года, Максиму Иванкину со 2 июля 2018 года.
Напомним, в 2017 году ФСБ обвинила членов «Сети» в создании террористического сообщества с целью свержения государственного строя. По версии ФСБ, ячейки организации существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. Всего обвинения предъявлены 11 фигурантам. Первый приговор был вынесен в начале 2019 года в Москве: Игорь Шишкин получил три с половиной года колонии общего режима. Оглашение приговора остальным назначено на 10 февраля 2020 года.