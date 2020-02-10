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12:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензенском областном суде вынес приговоры семерым анархистам, проходящим по делу так называемой террористической организации «Сети» (запрещена в России). Они получили от 6 до 18 лет колонии. Приговоры полностью совпали со сроками, которые требовал гособвинитель Сергей Семеренко.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Молодых людей обвинили в создании преступного сообщества, хранении оружия, распространении наркотиков. Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, которых следствие считало создателями и руководителями террористической организации, приговорены к 18 и 16 годам колонии строгого режима.

Предполагаемые участники организации приговорены:

  • Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима;
  • Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима;
  • Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима;
  • Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима;
  • Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.

Все фигуранты дела не признавали вину в терроризме, только подсудимые Михаил Кульков и Максим Иванкин признали вину в покушении на сбыт наркотиков.

Суд зачел срок отбывания в СИЗО. Василию Куксову и Илье Шакурскому — с 18 октября 2018 года, Дмитрию Пчелинцеву — с 27 октября 2017 года, Арману Сагынбаеву — с 5 ноября 2017 года, Андрею Чернову — с 9 ноября 2017 года, Максиму Иванкину со 2 июля 2018 года.

Напомним, в 2017 году ФСБ обвинила членов «Сети» в создании террористического сообщества с целью свержения государственного строя. По версии ФСБ, ячейки организации существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. Всего обвинения предъявлены 11 фигурантам. Первый приговор был вынесен в начале 2019 года в Москве: Игорь Шишкин получил три с половиной года колонии общего режима. Оглашение приговора остальным назначено на 10 февраля 2020 года.

Сергей Петунин, Саратов

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